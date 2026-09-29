Silber rast nach oben – Kurs bei 61,28 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 19,32345USD. Heute, bei 61,28USD, wäre daraus ein Vermögen von 15.855,1USD geworden – ein Plus von +217,10 %.

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 61,28. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Silberrückgang und die Frage einer Bodenbildung bei 55–60 USD, teils mit Risiko bis 50 USD. Technisch gilt 54,14 USD als wichtige Marke. Fundamental stützen erwartete Defizite, stagnierende Minenproduktion und Investmentnachfrage; Gegenwind kommt von Zinserhöhungsrisiken, starkem Dollar sowie sinkender PV-Nachfrage durch Substitution. Historisch wird Silber gegenüber Gold als unterperformend bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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