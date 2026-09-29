Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Kursbewegung und darum, ob Bayer die Marke von 50 Euro hält. Einige sehen relative Stärke, andere finden keine aktuellen Nachrichten als Erklärung. Im Fokus steht die noch ausstehende schriftliche Gerichtsentscheidung zum Glyphosatvergleich; Zeitpunkt und Ausgang gelten als offen. Zudem werden ein möglicher Rückgang der Klagen und die Schließung des Werks in der Türkei thematisiert.