Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,13 %
Performance 1M: -3,72 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,91 %
Performance 1M: -4,05 %
Tagesperformance: +5,38 %
Performance 1M: +9,66 %
Tagesperformance: -5,11 %
Performance 1M: -10,86 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,93 %
Performance 1M: -2,14 %
Tagesperformance: +4,74 %
Performance 1M: -15,09 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,63 %
Performance 1M: +1,01 %
Tagesperformance: -4,46 %
Performance 1M: -2,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,00 %
Performance 1M: +13,92 %
Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: -2,84 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: -10,34 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: -8,32 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: -8,38 %
Tagesperformance: +2,19 %
Performance 1M: +1,68 %