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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,83 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +6,13 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,72 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Wachstumschancen für Aixtron durch den Ausbau photonischer Verbindungen für KI-Rechenzentren und Investitionen von Nokia sowie Coherent. Beiträge verweisen auf Aixtrons Kundenbeziehungen und MOCVD-Aktivitäten. Zugleich wird diskutiert, ob MicroLEDs künftig InP-Anwendungen verdrängen und damit die Nachfrage nach Aixtron-Anlagen begrenzen könnten. Konkrete Kurs- oder Bewertungsdaten werden nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +5,91 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,05 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,91 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +5,38 %
    Platz 4
    Performance 1M: +9,66 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,38 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -5,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,86 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Verbio-Aktie von rund 47 auf unter 29 Euro und den Bruch wichtiger Durchschnittslinien. Diskutiert werden Teilverkäufe und Depotgewichtung sowie ein mögliches KGV von etwa 25. Als Chancen gelten das neue Chemiewerk, weitere Geschäftsfelder und steigende Preise fossiler Energien; dagegen stehen ein schwacher Aktienmarkt und Unsicherheit über die kurzfristige Kursentwicklung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +4,93 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,14 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,93 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +4,74 %
    Platz 7
    Performance 1M: -15,09 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,74 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den angekündigten Abgang des wissenschaftlichen Vorstands und die fehlende Nachfolge. Einige sehen darin den Beginn einer Erneuerung, andere halten den Schritt für unzureichend und fordern einen Wechsel an der CEO-Spitze. Die Kursreaktion wird als gering beziehungsweise gelassen beschrieben. Zudem werden Zweifel an der Profitabilität und Kritik an der bisherigen Unternehmensführung geäußert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,01 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    OHB
    Tagesperformance: -4,46 %
    Platz 9
    Performance 1M: -2,41 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,46 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung und die Bewertung von OHB. Deutsche Bank und Berenberg bekräftigen „Buy“ mit Kurszielen von 300 bzw. 358 Euro und sehen unterschätztes Wachstum sowie Auftragspotenzial. Positive Impulse liefern die Saab-Kooperation und ESA-Unterstützung für Rocket Factory Augsburg. Kritiker vermissen klare Signale des neuen Finanzvorstands, hinterfragen bereinigte Ergebnisse und erwarten bei den Neunmonatszahlen sinkende Vertragswerte, rund 1 Mrd. Euro Kassenbestand sowie 6,20 Euro Vorsteuergewinn je Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -4,00 %
    Platz 10
    Performance 1M: +13,92 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,00 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,84 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 12
    Performance 1M: -10,34 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,32 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 14
    Performance 1M: -8,38 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 15
    Performance 1M: +1,68 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

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