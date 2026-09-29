Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Wachstumschancen für Aixtron durch den Ausbau photonischer Verbindungen für KI-Rechenzentren und Investitionen von Nokia sowie Coherent. Beiträge verweisen auf Aixtrons Kundenbeziehungen und MOCVD-Aktivitäten. Zugleich wird diskutiert, ob MicroLEDs künftig InP-Anwendungen verdrängen und damit die Nachfrage nach Aixtron-Anlagen begrenzen könnten. Konkrete Kurs- oder Bewertungsdaten werden nicht genannt.