Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 1600 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 1.362 auf Tradegate (29. September 2026, 16:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.851,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.150,00EUR was eine Bandbreite von +17,73 %/+58,20 % bedeutet.