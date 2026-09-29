ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Hermes auf 1600 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Hermes-Kursziel auf 1.600 Euro
- Abschwächung wohl milder als in der Branche
- Hermes gilt bei weichen Luxusgütern als robuster
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns sollten eine Geschäftsabschwächung gegenüber dem Vorquartal bestätigen, die aber etwas weniger ausgeprägt als in der Branche ausfallen sollte, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine mittelfristigen Schätzungen im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen sei jedoch mit Blick auf den Gegenwind im Bereich "weiche Luxusgüter" robuster aufgestellt als die Konkurrenz./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 1.362 auf Tradegate (29. September 2026, 16:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.851,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.150,00EUR was eine Bandbreite von +17,73 %/+58,20 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1600 Euro
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