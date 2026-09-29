Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: +4,48 %
? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: +0,54 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: -5,86 %
Tagesperformance: +3,66 %
Performance 1M: +10,32 %
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -8,67 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: -4,85 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: -13,38 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: -3,41 %
Tagesperformance: -2,07 %
Performance 1M: -3,24 %
? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -13,28 %
? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
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