🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Top & Flop

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Anheuser-Busch InBev SA/NV!
    Long
    60,37€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 12,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    69,43€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,65 %.

    Bayer
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,48 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Kursbewegung und darum, ob Bayer die Marke von 50 Euro hält. Einige sehen relative Stärke, andere finden keine aktuellen Nachrichten als Erklärung. Im Fokus steht die noch ausstehende schriftliche Gerichtsentscheidung zum Glyphosatvergleich; Zeitpunkt und Ausgang gelten als offen. Zudem werden ein möglicher Rückgang der Klagen und die Schließung des Werks in der Türkei thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Nokia
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 3
    Performance 1M: +0,54 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,86 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +3,66 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,32 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,66 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ASMLs starken Wettbewerbsvorsprung, die Einschätzung der UBS mit „Buy“ und einem Kursziel von 2.350 Euro sowie mögliche Belastungen durch weitere US-Exportbeschränkungen nach China. Die Niederlande bemühen sich laut Beitrag um eine Lösung mit den USA.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ASML Holding eingestellt.

    Vinci
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: -8,67 %
    Chart Vinci
    ISIN: FR0000125486
    WKN: 867475
    Die Vinci Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,85 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Der Kurs um 140–141 Euro wird als robust wahrgenommen, möglicherweise gestützt durch Aktienrückkäufe. Zugleich wird ein Abwärtskanal mit wiederkehrenden Abverkäufen diskutiert. Die Einschätzungen reichen von Skepsis wegen Chartbild und Consors-Bank-Bewertung bis zu Zuversicht durch erwartete KI-Investitionen und künftige Dividenden. Vor dem Pre-Close-Call besteht Unsicherheit, besonders mit Blick auf Gamesa.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,38 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,41 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    adidas
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 10
    Performance 1M: -3,24 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den schwachen und volatilen Kursverlauf der adidas-Aktie: Erholungen würden teils rasch wieder abgegeben, zuletzt wird erneut ein deutliches Minus beklagt. Einige erwarten noch tiefere Kurse und sehen 100–120 Euro als mögliche Einstiegszone; ein späterer Verkauf bei 160 Euro wird erwogen. Ein Szenario von 70 Euro gilt als eher unrealistisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 11
    Performance 1M: -13,28 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und eine mögliche Bodenbildung bei 35 bis 40 Euro. Diskutiert werden Sorgen vor einer Prognosesenkung, sinkenden Gewinnen und einer geringeren Dividende; Bernstein stuft die Aktie neutral ein und nennt 56 Euro als Kursziel. Optimistische Stimmen verweisen auf Rückkäufe, bessere Verkäufe zum Jahresende und mögliche Margensteigerungen bei Elektroautos.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 29.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     