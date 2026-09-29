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    Trump will faires Abkommen

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    USA knallhart: Einfuhrstopp für Waren aus Kanada!

    Das Weiße Haus verhängte am Dienstag ein Einfuhrverbot für einige kanadische Fahrzeuge, Milchprodukte und Alkohol.

    Für Sie zusammengefasst
    Trump will faires Abkommen - USA knallhart: Einfuhrstopp für Waren aus Kanada!
    Foto: Justin Tang - The Canadian Press/AP

    Die lange Liste der betroffenen Waren umfasst Motorräder und Mopeds mit Benzinmotoren mit einem Hubraum von mehr als 800 cm³, Molkeprodukte und Melasse sowie eine Vielzahl alkoholischer Getränke: von Bier und Apfelwein bis hin zu Wein, Whisky und Wodka.

    Laut American Action Forum beläuft sich der Wert der kanadischen Importe dieser Produkte auf rund 19,9 Milliarden US-Dollar.

    Das von der US-Regierung Anfang dieses Monats angekündigte Importverbot ist der jüngste Schritt in einem verbalen Schlagabtausch – und gegenseitigen Zollvergeltungsaktionen – zwischen den USA und Kanada.

    US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er erwarte innerhalb der nächsten Wochen ein "faires Abkommen" mit Kanada, schlug aber zuletzt ganz andere Töne an.

    "Sie nutzen uns aus, sie fühlen sich berechtigt ... es gibt nichts, was sie haben, was wir brauchen", sagte Trump Reportern im Oval Office.

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    Offizielle Stellen deuten jedoch darauf hin, dass es kaum Fortschritte bei den Verhandlungen gibt.

    Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte am Freitag gegenüber CNBC, dass es "auf unserer Seite keine Eile" gebe, eine Einigung zu erzielen, und merkte an, dass die USA noch "viele andere Handelsbeziehungen" mit Kanada hätten.

    Der kanadische Handelsminister Dominic LeBlanc sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz, die USA würden "illegale und ungerechtfertigte Zölle auf Sektoren unserer Wirtschaft erheben, die Unternehmen und Arbeitnehmern im ganzen Land erhebliche Schwierigkeiten bereiten."

    Ottawa hat seit der Ankündigung eines Einfuhrverbots für Milchprodukte und Alkohol am 9. September keine neuen Vergeltungsmaßnahmen verkündet.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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