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    Besonders beachtet!

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    Lumentum Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,65 % - 29.09.2026

    Am 29.09.2026 ist die Lumentum Holdings Aktie, bisher, um +7,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lumentum Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Lumentum Holdings Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,65 % - 29.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

    Lumentum Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.09.2026

    Mit einer Performance von +7,65 % konnte die Lumentum Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lumentum Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 868,45, mit einem Plus von +7,65 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lumentum Holdings über einen Zuwachs von +13,13 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +6,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lumentum Holdings um +150,22 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

    Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,96 %
    1 Monat +4,29 %
    3 Monate +13,13 %
    1 Jahr +486,05 %
    Stand: 29.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

    Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,80 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 29.09. - US 30 schwach -0,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Broadcom notiert im Plus, mit +3,49 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lumentum Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lumentum Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Lumentum Holdings

    +6,06 %
    +6,65 %
    +4,66 %
    +13,78 %
    +484,54 %
    +1.802,63 %
    +1.021,12 %
    +2.055,55 %
    +4.292,46 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
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    Markt Bote
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