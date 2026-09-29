Aurubis setzt auf Kontinuität in der Konzernführung
- Aurubis verlängert Haags Vertrag bis Februar 2031
- Kurth und Hoffmann bleiben bis 2032 im Vorstand
- Hofkens scheidet aus, von Weiss übernimmt Recycling
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferhersteller Aurubis setzt an der Konzernspitze auf Kontinuität. Der Vertrag von Firmenchef Toralf Haag sei bis zum 28. Februar 2031 verlängert worden, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Hamburg mit. Der Vertrag von Produktionsvorstand Tim Kurth laufe nun bis 30. Juni 2032. Zudem soll der Vertrag von Finanzchef Steffen Alexander Hoffmann bis zum 30. September 2032 verlängert werden. Mit den Entscheidungen werde frühzeitig die Kontinuität in der Unternehmensführung sichergestellt, hieß es weiter.
Inge Hofkens werde mit Ablauf des 30. September 2026 "im besten gegenseitigen Einvernehmen" aus dem Vorstand ausscheiden, hieß es weiter. Verena von Weiss, derzeit Werkleiterin in Lünen, werde den Bereich Recycling Europa und die globale Recyclingstrategie übernehmen./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 162,4 auf Tradegate (29. September 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -0,93 %/+31,27 % bedeutet.
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Heute Abend ist die Aurubis-IR mal wieder live für Fragen von Privatanlegern:
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar