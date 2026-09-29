Plusvisionen-Analyse
Anthropic - Was die geleakten Zahlen zum Mega-AI-IPO verraten
Wahrscheinlich geht Anthropic im November an die Börse. Nun wurde der "Börsenprospekt" geleakt.
Der IPO (Intital Public Offering) von Anthropic könnte der Mega-Börsengang in der bisherigen Menschheitsgeschichte werden: geschätzte zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung und (ebenfalls geschätzte) Einnahmen von 100 Milliarden Dollar (bei Elon Musks Spacex waren es rund 80 Milliarden Dollar). Nun wurde der Börsenprospekt von Anthropic, beziehungsweise der Entwurf davon, geleakt. Der Börsengang soll nach den Zwischenwahlen (3. November 2026) in den USA erfolgen. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen