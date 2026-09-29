JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 351,4 auf Tradegate (29. September 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 422,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +8,23 %/+31,02 % bedeutet.