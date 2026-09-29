ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro
- JPMorgan bestätigt Ferrari: Overweight, Ziel 380 Euro
- Ferraris Q3-Geschäft dürfte dem ersten Halbjahr ähneln
- Starke Produkte sollen den Kostendruck abfedern
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Luxussportwagenbauers im dritten Quartal sollten denen des ersten Halbjahrs ähneln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er erwartet einen leichten Umsatzrückgang, der durch die Produktpalette, die geografische Aufstellung und die Preisentwicklung kompensiert werden sollte. Die Italiener dürften zeigen, dass sie den Kostendruck mit ihren starken Produkten absorbieren können./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:11 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 351,4 auf Tradegate (29. September 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 422,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +8,23 %/+31,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 380 Euro
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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Mit Batterien ist kein niedriger Sportwagen möglich, da sehen die Steckerautos auch aus wie fahrende Wandschränke. Das ist aus meiner Sicht ein generelles Problem von Ferrari.
So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.