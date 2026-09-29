DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte ein überzeugendes drittes Quartal mit positiven Mengen- und Preistrends in beiden Geschäftsbereichen, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das verbesserte Wachstums- und Margenprofil werde am Markt nicht ausreichend honoriert, woraus sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 73,88EUR auf Tradegate (29. September 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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