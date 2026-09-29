Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.149,97USD pro Feinunze und notiert damit +0,83 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,77USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,25 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,05USD und verzeichnet ein Minus von -1,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,63USD und verzeichnet ein Minus von -1,77 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.208,50USD
|-0,78 %
|Platin
|1.684,50USD
|-2,83 %
|Kupfer London Rolling
|14.417,82USD
|-0,14 %
|Aluminium
|3.194,95USD
|-1,13 %
|Erdgas
|3,040USD
|-3,22 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,22 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.09.26, 17:29 Uhr.