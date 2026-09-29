Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.149,97USD pro Feinunze und notiert damit +0,83 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,77USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,25 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,05USD und verzeichnet ein Minus von -1,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,63USD und verzeichnet ein Minus von -1,77 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.208,50 USD -0,78 % Platin 1.684,50 USD -2,83 % Kupfer London Rolling 14.417,82 USD -0,14 % Aluminium 3.194,95 USD -1,13 % Erdgas 3,040 USD -3,22 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,22 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.09.26, 17:29 Uhr.