Deutsche Anleihen legen etwas zu
- Bund-Future steigt leicht auf 119,56 Punkte
- Entspannungssignale dämpfen zuletzt die Renditen
- Schwache Eurozonen-Stimmung belastet die Konjunktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,09 Prozent auf 119,56 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,61 Prozent.
Im Tagesverlauf hielten sich die Kursbewegungen in vergleichsweise engen Grenzen. Analysten der Dekabank erkannten an den Finanzmärkten eine "leichte Entspannung" nach Berichten über eine mögliche Kompromissbereitschaft der USA auf dem Weg hin zu einer diplomatischen Lösung des Iran-Kriegs. Nachdem hohe Ölpreise die Renditen von Staatsanleihen in den vergangenen Handelstagen stark nach oben getrieben hatten, sind diese zuletzt wieder etwas gefallen.
Die Dekabank-Experten verwiesen zudem auf Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Diese hatte zu Beginn der Woche gesagt, dass der jüngste deutliche Anstieg der Renditen der EZB einen Teil der Straffungsarbeit abnähmen. Zudem sei weiterhin kein Übergreifen der hohen Ölpreise auf die Lohnentwicklung zu erwarten.
Gestützt wurden die Kurse der Bundesanleihen auch durch eine überraschend schwache Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Der von der EU-Kommission erhobene Stimmungsindikator Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im September um 0,5 Punkte auf 97,9 Zähler. Analysten hatten hingegen im Monatsvergleich einen weiteren Anstieg erwartet. Der Stimmungsdämpfer geht vor allem auf einen Rückgang des Konsumklimas zurück./jkr/he
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.