Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,09 Prozent auf 119,56 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,61 Prozent.

Im Tagesverlauf hielten sich die Kursbewegungen in vergleichsweise engen Grenzen. Analysten der Dekabank erkannten an den Finanzmärkten eine "leichte Entspannung" nach Berichten über eine mögliche Kompromissbereitschaft der USA auf dem Weg hin zu einer diplomatischen Lösung des Iran-Kriegs. Nachdem hohe Ölpreise die Renditen von Staatsanleihen in den vergangenen Handelstagen stark nach oben getrieben hatten, sind diese zuletzt wieder etwas gefallen.