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    Burnham will EU-Gipfel für neue Annäherung nutzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Burnham sieht Optionen für eine Annäherung an die EU
    • Brexit schadete mehr, Burnham will Wachstum stärken
    • EU-Gipfel soll Industrie und Bindung an Europa klären
    Burnham will EU-Gipfel für neue Annäherung nutzen
    Foto: Siarhei - 356130783

    LIVERPOOL (dpa-AFX) - Der neue britische Premierminister Andy Burnham sieht "verschiedene Optionen" für eine Wiederannäherung des Vereinigten Königreichs an die EU. Der Brexit habe "mehr Schaden als Nutzen angerichtet", sagte Burnham beim Parteitag der Regierungspartei Labour in Liverpool. "Wir müssen wieder ein höheres Maß an Wachstum und Wohlstand für Großbritannien herstellen."

    Der Premier verwies auf das nächste Gipfeltreffen mit der EU noch in diesem Jahr. Dort werde über das Thema Zuwanderung gesprochen. "Darüber hinaus werden wir daran arbeiten, Erfolge für unsere britische Industrie zu sichern, die am stärksten unter dem Brexit gelitten hat", sagte Burnham. "Dies sind wichtige, konkrete Schritte, aber sie reichen nicht aus. (...) Wir werden Großbritannien nicht den klaren Weg ebnen, den wir für den Rest dieses Jahrhunderts brauchen, solange wir uns nicht auf eine langfristige Beziehung zu dem einigen, was immer noch unser größter Markt ist."

    Gipfeltermin wurde verschoben

    Der Ist-Zustand sei "nicht gut genug", äußerte der Premierminister. Ursprünglich sollte der EU-UK-Gipfel bereits im Sommer stattfinden, durch das politische Chaos in London und den Wechsel an der Regierungsspitze von Keir Starmer zu Burnham wurde der Termin aber verschoben.

    Er werde den Gipfel nutzen, um darzulegen, welche Möglichkeiten es seiner Meinung nach für Großbritanniens langfristige Beziehung zu den europäischen Partnern gebe, sagte Burnham. Es gebe "verschiedene Optionen. Und ich werde sehen, ob wir für eine davon einen Konsens finden können, der uns Klarheit über unsere Position und die Zukunft des Kontinents gibt, auf dem wir leben."/mj/DP/jha






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