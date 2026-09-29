Merz und andere erhöhen Druck im Ringen um EU-Etat

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz und fünf andere EU-Regierungschefs erhöhen im Ringen um den neuen billionenschweren Gemeinschaftsetat den Druck, den Budgetvorschlag zusammenzukürzen. "Wenn der irische Verhandlungsvorschlag als Grundlage für die weiteren Gespräche dienen soll, muss er einen Gesamtumfang vorsehen, der von denjenigen, die den größten Teil der finanziellen Last tragen, auch realistisch finanziert werden kann", heißt es in einem Brief an den irischen Premierminister Micheál Martin. "Diese Frage kann nicht aufgeschoben werden."

Neben Merz unterzeichneten die Regierungschefs aus den sogenannten Nettozahlerländern Dänemark, Österreich, Schweden, Finnland und den Niederlanden das Schreiben. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Nettozahlerländer sind Länder, die unter dem Strich mehr in den riesigen Topf einzahlen, als sie herausbekommen.