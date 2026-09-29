Leef Blattwerk 9,00 % bis 12/28: 9 % Rendite – aber zu welchem Risiko?
Die Leef Blattwerk GmbH und ihre Muttergesellschaft stehen vor der Insolvenz: Nach ausbleibender Finanzierung bleibt nur noch der Gang zum Amtsgericht Potsdam.
Foto: adobe.stock.com
- Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH beantragt beim Amtsgericht Potsdam die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.
- Auch für die Muttergesellschaft Leef Holding GmbH wird ein Insolvenzantrag gestellt.
- Die Gesellschafter haben am 29. September 2026 beschlossen, ihre monatlichen Finanzierungszahlungen einzustellen.
- Eine alternative Finanzierung konnte nicht gefunden werden; die Leef Blattwerk GmbH ist deshalb zahlungsunfähig.
- Eine außergerichtliche Sanierung und eine Restrukturierung nach dem StaRUG sind nicht mehr möglich.
- Der Insolvenzantrag betrifft die Rückzahlung und Bedienung der Unternehmensanleihe; Ansprüche der Anleihegläubiger werden im Verfahren berücksichtigt.
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