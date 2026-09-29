Der Börsen-Tag
Tech-Werte trotzen DAX-Schwäche: Siltronic & Co. führen Rally an
Die Aktienmärkte zeigen heute ein gespaltenes Bild: Während Standardwerte unter Druck stehen, legen vor allem Technologie- und Nebenwerte spürbar zu.
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Abgaben bei den Standardwerten, während Nebenwerte und Technologietitel zulegen. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 25.389,57 Punkten und verliert 0,46 Prozent. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der Index für mittelgroße Unternehmen, mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 30.880,78 Punkte. Damit stehen die deutschen Standard- und Mid-Caps heute unter Druck. Deutlich freundlicher ist die Lage hingegen bei den kleineren Werten und Technologiewerten: Der SDAX steigt um 0,36 Prozent auf 18.376,94 Punkte. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte bündelt, legt sogar um 0,42 Prozent auf 4.009,18 Punkte zu und gehört damit zu den Gewinnern des Tages. Auch an den US-Börsen überwiegen bei den großen Indizes aktuell die roten Vorzeichen. Der US 30, der die größten Standardwerte abbildet, gibt 0,54 Prozent nach und steht bei 51.217,16 Punkten. Der breiter gefasste US 500 verliert 0,22 Prozent auf 7.669,49 Punkte. Damit zeigen sowohl der deutsche als auch der US-Markt bei den Blue Chips eine schwächere Tendenz, während vor allem Technologie- und Nebenwerte heute vergleichsweise robust auftreten.
DAX: Infineon vorn, Fresenius am EndeIm DAX legte Infineon Technologies mit 3,33 Prozent am stärksten zu. Siemens Energy gewann 2,36 Prozent, Vonovia 1,73 Prozent. Auf der Verliererseite stand Fresenius mit einem Minus von 6,25 Prozent deutlich an der Spitze. Bayer verlor 3,87 Prozent, Mercedes-Benz Group 3,08 Prozent.
MDAX: Siltronic mit größtem PlusSiltronic AG führte den MDAX mit einem Anstieg von 7,52 Prozent an. Elmos Semiconductor gewann 5,26 Prozent, SUESS MicroTec 4,80 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten TKMS mit minus 3,74 Prozent, ThyssenKrupp mit minus 4,33 Prozent und die RENK Group mit minus 4,50 Prozent.
SDAX: LPKF Laser & Electronics steigt am stärkstenLPKF Laser & Electronics kletterte im SDAX um 8,62 Prozent. PVA TePla legte 5,26 Prozent zu, Deutsche Euroshop 5,13 Prozent. Bei den schwächsten Werten verlor OHB 5,34 Prozent. Verbio gab 5,32 Prozent nach, Drägerwerk 4,00 Prozent.
TecDAX: Siltronic führt die Gewinnerliste anIm TecDAX erzielte Siltronic AG mit plus 7,52 Prozent den größten Zuwachs. Elmos Semiconductor und PVA TePla stiegen jeweils um 5,26 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten Verluste: OHB sank um 5,34 Prozent, Verbio um 5,32 Prozent und Drägerwerk um 4,00 Prozent.
US 30: Angaben zu den Flopwerten weisen Gewinne ausBoeing führte die Topwerte des US 30 mit einem Plus von 2,06 Prozent an. NVIDIA gewann 0,78 Prozent, McDonald’s 0,62 Prozent. Die angegebene Flopliste enthält ebenfalls positive Werte: NVIDIA und McDonald’s werden dort erneut mit plus 0,78 beziehungsweise plus 0,62 Prozent genannt; IBM liegt bei plus 0,43 Prozent. Damit weisen die gelisteten Flopwerte keine Verluste aus.
US 500: Carnival deutlich im PlusIm US 500 stieg Carnival um 12,28 Prozent und war damit der stärkste Topwert. Carvana Registered (A) gewann 6,04 Prozent, Royal Caribbean Cruises 5,82 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte notierten im Plus: Nisource legte 0,15 Prozent zu, Prologis 0,14 Prozent und FirstEnergy 0,13 Prozent.
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