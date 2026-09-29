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    ASTA Energy Solutions: Platzierung von bis zu 500.000 Aktien startet

    Großaktionäre von ASTA lockern ihren Griff: Im Eilverfahren sollen bis zu 500.000 Aktien an institutionelle Investoren gehen – mit dem Ziel, Streubesitz und Handelsvolumen zu erhöhen.

    ASTA Energy Solutions: Platzierung von bis zu 500.000 Aktien startet
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH planen, bis zu 500.000 bestehende ASTA-Aktien – rund 3,5 % des Grundkapitals – im beschleunigten Bookbuilding ausschließlich institutionellen Investoren anzubieten.
    • Der Bookbuilding-Prozess soll unmittelbar beginnen; Platzierungspreis und endgültige Aktienzahl werden nach Abschluss bekannt gegeben.
    • ASTA selbst erhält keine Erlöse aus dem Verkauf.
    • Bei vollständiger Platzierung soll der Streubesitz von etwa 39,4 % auf rund 42,9 % steigen und die Handelsliquidität der Aktie verbessern.
    • Die Verkäufer wollen einen Teil der Nettoerlöse zur Begleichung einer Earn-out-Verpflichtung gegenüber Montana Aerospace verwenden, die durch ASTAs Börsengang ausgelöst wurde.
    • ETV Montana Tech Holding und Makra sollen zusammen weiterhin etwa 51,2 % halten und Mehrheitsaktionäre bleiben; für sie gilt ab Vollzug eine neue Lock-up-Periode von 180 Tagen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ASTA Energy Solutions ist am 17.11.2026.

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,65 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,60EUR das entspricht einem Minus von -2,42 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.363,15PKT (+0,59 %).


    ASTA Energy Solutions

    -1,29 %
    +8,36 %
    +1,96 %
    -3,41 %
    +52,50 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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