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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax rettet knappes Plus ins Ziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt dank Nahost-Hoffnung knapp im Plus
    • Sinkende Ölpreise stützen, Renditen bremsen Gewinne
    • KI-Fantasie stärkt weiter die Technologieaktien
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax rettet knappes Plus ins Ziel
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg erneut robust präsentiert. Den sinkenden Ölpreisen standen zuletzt indes wieder anziehende Anleiherenditen gegenüber, was die Kursgewinne fast komplett abschmelzen ließ.

    Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,10 Prozent auf 25.399,21 Punkte. Damit hielt erneut die Unterstützung an der für den mittel- bis langfristigen Trend wichtigen 100-Tage-Linie. Am Tageshoch war der Dax allerdings an der auf kurze Sicht wichtigen 21-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag letztlich um 0,04 Prozent auf 30.883,19 Punkte nach unten.

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    Zu den Ölpreisen verwiesen Marktbeobachter auf höhere Liefermengen aus dem wichtigen Förderstaat Saudi-Arabien. Jüngsten Berichten zufolge hat das Land etwa die Hälfte der Kapazität der Ost-West-Pipeline wiederhergestellt, die Rohöl vom Persischen Golf an das Rote Meer liefert und jüngst nach einem Drohnenangriff zeitweise stillgelegt worden war. Öltransporte durch die Pipeline sind wichtig, weil sie die Blockade durch die Straße von Hormus umgehen können. Allerdings haben zuletzt auch die Schiffspassagen durch die umkämpfte Meeresstraße wieder zugenommen.

    Als Kursstütze für den Technologiesektor erwies sich zudem die anhaltende KI-Fantasie. "Trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel an Wachstum, Investitionen und Bewertungen bleibt die KI-Story für viele Investoren attraktiv", betonte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die ersten Risse sind sichtbar, aber die Story ist noch lange nicht gebrochen. Solange die Anleger an die langfristigen Wachstumsperspektiven glauben, werden Rücksetzer bei den entsprechenden Aktien weiterhin auch als Kaufgelegenheiten gesehen."

    Bei einem Kreisen zufolge geplanten KI-Gipfeltreffen im Weißen Haus sollen führende Branchenvertreter darüber diskutieren, wie der richtige Weg zwischen Innovation und Kontrolle aussieht. An dem Termin sollen neben US-Präsident Donald Trump der Tech-Visionär Elon Musk, der Präsident des KI-Vorreiters OpenAI sowie die Chefs des Chipriesen Nvidia und des OpenAI-Rivalen Anthropic teilnehmen.

    Angst machte das den Anlegern nicht, wie die deutlichen Kursgewinne von Halbleiteraktien dies- wie jenseits des Atlantiks zeigten. Die am Mittwoch nach US-Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen von Micron "werden zum nächsten großen Test für die KI-Story", sagte Maximilian Wienke, Marktanalyst bei der Investmentplattform etoro. Da das Unternehmen weit vorn in der Wertschöpfungskette angesiedelt sei, sollten die Zahlen zeigen, wie robust die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibe. Die Erwartungen seien allerdings hoch, warnte der Experte mit Blick auf das starke Kursplus seit Jahresbeginn.

    Im Dax setzte sich der Halbleiterkonzern Infineon mit einem Kurssprung von 4,8 Prozent an die Spitze, gefolgt vom Energietechnikkonzern Siemens Energy , der wegen des hohen Strombedarfs von Rechenzentren ebenfalls als KI-Profiteur gilt. Der Waferhersteller Siltronic , die Chipzulieferer Suss Microtec und Aixtron sowie der Infineon-Branchenkollege Elmos zählten zu den größten Gewinnern im MDax.

    Bei Dax-Schlusslicht Fresenius mussten die Anleger hingegen einen Kursrückgang von 4,9 Prozent verkraften. Auf die Stimmung drückte ein Mahnschreiben der US-Arzneimittelbehörde FDA an Fresenius Kabi, das erst jetzt bekannt wurde. Demnach beanstandete die Behörde vor gut einer Woche nicht eingehaltene Herstellungsstandards in einem Werk der Fresenius-Generikasparte Kabi im US-Bundesstaat Illinois.

    Für die FMC -Aktien ging es um 3,2 Prozent auf 39,20 Euro bergab. Die Privatbank Berenberg kappte das Kursziel der Aktie des Dialysespezialisten von 60 auf 42 Euro und strich ihre Kaufempfehlung.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Dienstag 0,3 Prozent fester. In London und Zürich standen hingegen leichte Verluste zu Buche. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank zum europäischen Handelsende um 0,5 Prozent, wogegen der technologielastige Nasdaq 100 ein Plus von 0,2 Prozent schaffte./gl/he

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 151,4 auf Tradegate (29. September 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +47,82 %/+97,09 % bedeutet.





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