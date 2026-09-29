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    Tote nach russischen Gleitbombenangriffen in Sumy

    Für Sie zusammengefasst
    • Sumy: Zwei Tote, sechs Verletzte nach Luftangriffen
    • Vier Gleitbomben treffen Zentrum und Schule in Sumy
    • Selenskyj fordert von Verbündeten realen Druck
    Tote nach russischen Gleitbombenangriffen in Sumy
    Foto: Siarhei - 356130783

    SUMY (dpa-AFX) - Bei russischen Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Weitere sechs Menschen seien verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Demnach schlugen vier russische Gleitbomben im Stadtzentrum ein. Es sei auch ein Schulgebäude getroffen worden. "Ich danke den Lehrern und der Schulleitung: Die Kinder und die Lehrkräfte waren im Schutzraum, insgesamt 100 Leute wurden rechtzeitig evakuiert", schrieb der Staatschef.

    Selenskyj zufolge bombardieren die "russischen Terroristen" und "widerwärtigen Missgeburten" Kinder, Schulen und gewöhnliche Häuser "einfach so". Er forderte "realen Druck" und nicht nur Worte von den Verbündeten in Amerika und Europa.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden von russischen Kampfjets aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der ukrainischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen./ast/DP/jha






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