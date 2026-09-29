DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SpaceX auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX nach dem erstmaligen Flug der Riesen-Rakete Starship in die Erdumlaufbahn auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Während der Mission sei es zwar zu einer kurzen dramatischen Situation gekommen, als eine vorzeitige Triebwerksabschaltung zunächst zu einer Absage des Eintritts in die Umlaufbahn geführt habe, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt aber ist der Experte der Ansicht, dass die Entwicklung von Starship weiterhin weitgehend seinen Erwartungen entsprechend voranschreitet./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 130,7EUR auf Tradegate (29. September 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Edison Yu

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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