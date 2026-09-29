DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SpaceX auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX nach dem erstmaligen Flug der Riesen-Rakete Starship in die Erdumlaufbahn auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Während der Mission sei es zwar zu einer kurzen dramatischen Situation gekommen, als eine vorzeitige Triebwerksabschaltung zunächst zu einer Absage des Eintritts in die Umlaufbahn geführt habe, schrieb Edison Yu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt aber ist der Experte der Ansicht, dass die Entwicklung von Starship weiterhin weitgehend seinen Erwartungen entsprechend voranschreitet./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:01 / CET
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Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 130,7EUR auf Tradegate (29. September 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
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