Verbio Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 29.09.2026

Bei Verbio geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,94 % nach und notiert bei 28,49€. Es bleibt ungemütlich für Verbio: Nach einem Rückgang von -0,89 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,94 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verbio-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,19 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um -8,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +41,77 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,14 % 1 Monat -10,89 % 3 Monate +7,19 % 1 Jahr +173,70 %

? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 18:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Verbio-Aktie von rund 47 auf unter 29 Euro und den Bruch wichtiger Durchschnittslinien. Diskutiert werden Teilverkäufe und Depotgewichtung sowie ein mögliches KGV von etwa 25. Als Chancen gelten das neue Chemiewerk, weitere Geschäftsfelder und steigende Preise fossiler Energien; dagegen stehen ein schwacher Aktienmarkt und Unsicherheit über die kurzfristige Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd.EUR € wert.

Die Aktienmärkte zeigen heute ein gespaltenes Bild: Während Standardwerte unter Druck stehen, legen vor allem Technologie- und Nebenwerte spürbar zu.

Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im TecDAX.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Verbio?

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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