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    Trump sorgt für Boom bei slowenischen .si-Domains

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps SI-Begriff löst Domain-Boom in Slowenien aus
    • Mehr als 200.000 slowenische Domains sind registriert
    • Registerdienste laufen trotz Anfragen reibungslos
    Trump sorgt für Boom bei slowenischen .si-Domains
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LJUBLJANA (dpa-AFX) - Die Vorliebe der Wortwahl des US-Präsidenten Donald Trump, wenn von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, hat ausgerechnet im kleinen südosteuropäischen Land Slowenien für einen Boom der Anfragen für eine Internet-Domain mit dem Landeskürzel "si" ausgelöst. Trump hatte vor gut einer Woche bei der UN-Vollversammlung in New York gesagt, dass er den Begriff KI (englisch AI) für Künstliche Intelligenz unpassend finde, weil er diese die Technologie als "fake" erscheinen lassen. Stattdessen wolle er weltweit den Begriff "Superintelligenz" einführen, kurz: SI - wie das slowenische Kürzel.

    Seither ist die Zahl der in Slowenien registrierten Domains auf mehr als 200.000 angestiegen - von rund 3.500 im Vormonat, wie register.si angibt, Sloweniens Behörde für die Verwaltung und Vergabe slowenischer Domainnamen. Die Behörde verwies darauf, dass diese Entwicklung nach Trumps Äußerung begonnen habe.

    "Trotz der stark gestiegenen Anzahl von Anfragen an alle Registersysteme laufen alle Dienste reibungslos", teilte register.si mit. "In jedem Fall werden wir die Operation sorgfältig überwachen und gegebenenfalls individuelle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Betrieb nicht beeinträchtigt wird." Das Amt wies zugleich Medienspekulationen über angebliche Millionengewinne aufgrund des gestiegenen Interesses an ".si" zurück und empfahl "Inhabern von Marken, Slogans, Unternehmen usw., die noch keine Domain unter .si besitzen, diese so bald wie möglich zu registrieren."

    ./kl/DP/jha






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