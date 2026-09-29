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    Kasachstan will mehr Öl an Deutschland liefern

    Für Sie zusammengefasst
    • Kasachstan will künftig mehr Öl nach Deutschland liefern
    • Merz setzt auf kasachisches Öl statt russischer Lieferungen
    • Russland stoppte Druschba-Transit; PCK sucht Ersatzquellen
    Kasachstan will mehr Öl an Deutschland liefern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Kasachstan will mehr Öl nach Deutschland liefern. Sein Land sei einer der wichtigsten Erdöllieferanten für die Bundesrepublik, sagte Präsident Kassym-Schomart Tokajew in einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Wir haben vor, die Erdölvolumina, die Lieferungsvolumina auch zu steigern und möchten auch in der Zukunft ein zuverlässiger Partner im Bereich Erdöllieferungen für Deutschland sein."

    Merz betonte das Interesse am kasachischen Öl "als Ersatz für das Öl, das wir aus Russland nicht mehr beziehen". Deutschland suche nach "Diversifizierung unserer Lieferbeziehungen, und da ist Kasachstan ein wichtiger Baustein", sagte der Kanzler. Details nannten beide nicht.

    Kasachisches Öl war nach dem Bezugsstopp russischen Öls vor allem für die Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg von großer Bedeutung. Im Mai hatte Russland aber im Zuge des Ukraine-Konflikts die Durchleitung von kasachischem Rohöl durch die Pipeline Druschba (Freundschaft) an PCK gestoppt. Bis dahin machte kasachisches Öl etwa ein Fünftel der dort verarbeiteten Menge aus. Die Raffinerie suchte andere Bezugsquellen, unter anderem über Polen.

    Russisches Öl fließt bereits seit 2023 nicht mehr zur PCK-Raffinerie. Die Raffinerie gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns Rosneft, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Treuhandverwaltung des Bundes stehen./vsr/DP/jha





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