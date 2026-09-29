Banyan Gold schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 54,3 Millionen Dollar ab

Vancouver, British Columbia, 29. September 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN) (OTCQB: BYAGF) („Banyan“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ... – gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte, vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat, im Rahmen derer es insgesamt 23.156.500 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von 46.313.000 $ entspricht. Das Angebot wurde gemäß einer Vermittlungsvereinbarung vom 29. September 2026 zwischen dem Unternehmen und Canaccord Genuity Corp. als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner sowie einem Konsortium von Vermittlern durchgeführt, zu dem Scotia Capital Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., ATB Capital Markets Corp., Desjardins Securities Inc., Paradigm Capital Inc., CIBC World Markets Inc. und National Bank Financial Inc. gehörten.

Zeitgleich mit dem Abschluss der Emission gab das Unternehmen zudem insgesamt 4.000.000 Aktien im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie aus, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von 8.000.000 $ zu erzielen (die „gleichzeitige Emission“).

Tara Christie, President und CEO von Banyan, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Franco-Nevada als neuen Aktionär von Banyan begrüßen zu dürfen, und danken all unseren bestehenden und neuen Aktionären für ihre starke Unterstützung. Diese Finanzierung stärkt die Finanzlage von Banyan und ermöglicht es uns, rasch voranzutreiben A urMac und Nitra t bis 2028, einschließlich Bohrungen, Ingenieurarbeiten und Genehmigungsverfahren für das, was eines der größten Goldvorkommen Kanadas ist.“

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien im Rahmen des Angebots und des gleichzeitigen Angebots wird für die Weiterentwicklung der Yukon-Projekte des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wurden die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada und/oder anderen berechtigten Rechtsordnungen gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 in der durch die „Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption“ geänderten und ergänzten Fassung zum Verkauf angeboten. Dementsprechend unterliegen die im Rahmen des Angebots verkauften Aktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots verkauften Aktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 30. Januar 2027 abläuft. Das Angebot und das gleichzeitige Angebot stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

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