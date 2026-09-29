H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Torque ab

LONDON, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften Torque Holdings Limited („Torque" oder das „Unternehmen"), einen führenden britischen Anbieter von Omni-Channel-Fulfillment-Dienstleistungen, übernommen hat. Die Transaktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Torque abgeschlossen, das das Unternehmen weiterhin leiten wird.

Torque bietet ausgelagerte Fulfillment- und Lieferkettendienstleistungen für ein breit gefächertes Spektrum an Premium- und wachstumsstarken Konsumgütermarken an. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Lagerhaltung und Fulfillment, Bestands- und Retourenmanagement sowie internationale Speditionsdienstleistungen, und bedient Kunden mit komplexen Anforderungen in den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel und Großhandel. Torque betreibt ein umfangreiches Netzwerk an Fulfillment-Standorten in ganz Großbritannien und hat langjährige Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut, gestützt auf einen Ruf für Servicegenauigkeit, Flexibilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Das Unternehmen sieht erhebliche Chancen, seinen Kundenstamm zu stärken und auszubauen, indem es sein Dienstleistungsangebot erweitert, Kapazitäten ausbaut und internationale Fulfillment-Kapazitäten entwickelt – sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen. Dabei beabsichtigt Torque, das flexible, wertschöpfende Angebot, das es seinen Kunden bisher bereitgestellt hat, weiterzuentwickeln und durch den Einsatz von Lagertechnologie zu ergänzen.

Stewart Firth, CEO von Torque, erklärte: „Wir freuen uns sehr, H.I.G. als unseren neuen Investitionspartner begrüßen zu dürfen. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat sich Torque durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden und die Bereitstellung flexibler, hochwertiger Lösungen für immer komplexer werdende Anforderungen in der Lieferkette einen Namen gemacht. H.I.G. teilt unsere Ambitionen für das Unternehmen und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Unternehmen sowohl in Großbritannien als auch international beim Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam in unsere Mitarbeiter und Kompetenzen zu investieren, unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und weiterhin die höchsten Servicestandards zu bieten, die unsere Kunden von Torque erwarten."