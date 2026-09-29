🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASTA Energy Solutions AktievorwärtsNachrichten zu ASTA Energy Solutions

    AKTIE IM FOKUS

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Asta Energy fallen nachbörslich - Mehrheitseigner verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Asta-Aktien fallen nach Platzierung um fünf Prozent
    • Mehrheitseigner verkaufen bis zu 500.000 Asta-Aktien
    • Verkauf soll Freefloat und Handelbarkeit verbessern
    AKTIE IM FOKUS - Asta Energy fallen nachbörslich - Mehrheitseigner verkaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Aktienplatzierung durch zwei Mehrheitseigner hat am Dienstag im nachbörslichen Handel die Papiere von Asta Energy Solutions unter Druck gesetzt. Die Papiere des Kupferspezialisten notierten auf der Plattform Tradegate fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss.

    Die Mehrheitsaktionäre ETV Montana Tech Holding und Makra startete den Verkauf von bis zu 500.000 Aktien der Asta Energy Solutions an institutionelle Investoren. Die Platzierung trägt den Mehrheitseignern zufolge der anhaltenden Nachfrage professioneller Anleger nach einem höheren Freefloat und einer verbesserten Handelsliquidität der Asta-Papiere Rechnung./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 61,00 auf Tradegate (29. September 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +6,56 %/+47,54 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ASTA Energy Solutions - A4214T - AT100ASTA001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASTA Energy Solutions. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Asta Energy fallen nachbörslich - Mehrheitseigner verkaufen Eine Aktienplatzierung durch zwei Mehrheitseigner hat am Dienstag im nachbörslichen Handel die Papiere von Asta Energy Solutions unter Druck gesetzt. Die Papiere des Kupferspezialisten notierten auf der Plattform Tradegate fünf Prozent unter dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     