AKTIE IM FOKUS
Asta Energy fallen nachbörslich - Mehrheitseigner verkaufen
- Asta-Aktien fallen nach Platzierung um fünf Prozent
- Mehrheitseigner verkaufen bis zu 500.000 Asta-Aktien
- Verkauf soll Freefloat und Handelbarkeit verbessern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Aktienplatzierung durch zwei Mehrheitseigner hat am Dienstag im nachbörslichen Handel die Papiere von Asta Energy Solutions unter Druck gesetzt. Die Papiere des Kupferspezialisten notierten auf der Plattform Tradegate fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss.
Die Mehrheitsaktionäre ETV Montana Tech Holding und Makra startete den Verkauf von bis zu 500.000 Aktien der Asta Energy Solutions an institutionelle Investoren. Die Platzierung trägt den Mehrheitseignern zufolge der anhaltenden Nachfrage professioneller Anleger nach einem höheren Freefloat und einer verbesserten Handelsliquidität der Asta-Papiere Rechnung./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASTA Energy Solutions Aktie
Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 61,00 auf Tradegate (29. September 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +6,56 %/+47,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ASTA Energy Solutions - A4214T - AT100ASTA001
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ASTA Energy Solutions AG
ist ein führender Hersteller von hochwertigen Kupferkomponenten, insbesondere für Hochleistungstransformatoren, Generatoren und Elektromobilität. Das Unternehmen mit über 210 Jahren Erfahrung produziert maßgeschneiderte Kupferleiter (z. B. CTCs und Spezialleiter) und ist ein zentraler Akteur in der globalen Energiewende.
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Kernkompetenzen und Produkte:
Energiebranche: Herstellung von Kupferkomponenten für Hochspannungstransformatoren und Generatoren, die den wachsenden Strombedarf decken.
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Elektromobilität: Produktion von Kupferkomponenten (Hairpins) für E-Motoren, die für Effizienz und Leistungsdichte entscheidend sind.
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Nachhaltigkeit: Mit der Initiative "ASTA recycles" werden Produktionsabfälle und Altkupfer in den Prozess zurückgeführt, was den Energiebedarf im Vergleich zur Primärgewinnung um bis zu 85 % senkt.
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Struktur und Positionierung:
Die Gruppe hat Standorte in Österreich, Bosnien, Brasilien, Indien und China.
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Siemens Energy ist ein Großinvestor und Kunde des Unternehmens, welches Anfang 2026 an die Börse ging.
ASTA profitiert stark vom Ausbau erneuerbarer Energien und der Netzwerke von Rechenzentren.
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Zusammenfassend ist Asta Energy Solutions ein spezialisierter Kupferspezialist, der essenzielle Bauteile für die Infrastruktur der Energiewende und der Elektromobilität liefert.
Hat doch jeder 25 Aktien bekommen - ich auch.
Was habt Ihr an Zuteilung erwartet bei 77400 Aktien für Nichtinstis?