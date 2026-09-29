Vinci Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 29.09.2026

Die Vinci Aktie notiert aktuell bei 107,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,53 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute bei der Vinci Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Vinci ist ein französischer Bau- und Konzessionskonzern (Autobahnen, Flughäfen, Energie- und Infrastrukturbau). Kerngeschäft: Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Starke Marktstellung in Europa, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Hochtief, Bouygues, Eiffage, Ferrovial. USP: integriertes Modell aus Bau plus langfristigen Konzessionen, breite geografische Diversifikation.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vinci Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,42 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Vinci eine negative Entwicklung von -12,62 % erlebt.

Während Vinci deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %. Damit gehört Vinci heute zu den auffälligeren Werten.

Vinci Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,77 % 1 Monat -8,67 % 3 Monate -19,42 % 1 Jahr -10,69 %

Informationen zur Vinci Aktie

Stand: 29.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 587 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,05 Mrd.EUR € wert.

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Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Vinci?

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. Eiffage notiert im Minus, mit -2,08 %. ACS Actividades de Construccion y Servicios notiert im Minus, mit -1,02 %.

Vinci Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Vinci Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vinci Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.