RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der erfolgreiche Erstflug der Frachtmaschine A350F sei ein wichtiger Meilenstein für das gesamte A350-Programm des Flugzeugbauers, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 11:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 190,6EUR auf Tradegate (29. September 2026, 19:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
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