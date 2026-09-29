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    Fabasoft beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten

    Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Vorstand und Aufsichtsrat machen von der HV-Ermächtigung Gebrauch und planen den Erwerb eigener Aktien in Millionenhöhe.

    Fabasoft beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten
    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Der Vorstand der Fabasoft AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienrückkauf beschlossen; Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. Juli 2026.
    • Für den Rückkauf sind insgesamt höchstens **5 Millionen Euro** vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten.
    • Zum Kursstand vom 28. September 2026 entspräche das Rückkaufvolumen ungefähr **2,8 % des Grundkapitals**.
    • Der Erwerb soll über die Börse und unter Führung einer Bank erfolgen, die Zeitpunkt und Entscheidungen unabhängig von Fabasoft trifft.
    • Die Aktien können für sämtliche Zwecke verwendet werden, die in der Ermächtigung der Hauptversammlung genannt sind.
    • Der Rückkauf soll voraussichtlich am **5. Oktober 2026** beginnen und spätestens am **31. Mai 2027** enden; weitere Details sollen vor Programmstart veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fabasoft ist am 13.11.2026.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,05 % im Plus.


    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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