Fabasoft beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten
Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand nutzt die Ermächtigung der Hauptversammlung und plant den Erwerb eigener Aktien im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Der Vorstand der Fabasoft AG beschloss am 29. September 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienrückkauf.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. Juli 2026.
- Für den Rückkauf sind höchstens 5 Millionen Euro vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten.
- Zum Kursniveau vom 28. September 2026 entspricht das einem Anteil von rund 2,8 % des Grundkapitals.
- Der Rückkauf soll voraussichtlich am 5. Oktober 2026 beginnen und spätestens am 31. Mai 2027 enden.
- Eine unabhängig entscheidende Bank soll die Aktien über die Börse erwerben; sie können für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden. Weitere Einzelheiten will Fabasoft vor Programmstart veröffentlichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fabasoft ist am 13.11.2026.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,05 % im
Plus.
+4,36 %
+1,82 %
-6,18 %
+15,58 %
-2,45 %
-12,84 %
-54,49 %
+55,55 %
+168,00 %
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