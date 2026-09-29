🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFabasoft AktievorwärtsNachrichten zu Fabasoft
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fabasoft beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten

    Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand nutzt die Ermächtigung der Hauptversammlung und plant den Erwerb eigener Aktien im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro.

    Fabasoft beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten
    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Der Vorstand der Fabasoft AG beschloss am 29. September 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienrückkauf.
    • Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. Juli 2026.
    • Für den Rückkauf sind höchstens 5 Millionen Euro vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten.
    • Zum Kursniveau vom 28. September 2026 entspricht das einem Anteil von rund 2,8 % des Grundkapitals.
    • Der Rückkauf soll voraussichtlich am 5. Oktober 2026 beginnen und spätestens am 31. Mai 2027 enden.
    • Eine unabhängig entscheidende Bank soll die Aktien über die Börse erwerben; sie können für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden. Weitere Einzelheiten will Fabasoft vor Programmstart veröffentlichen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fabasoft ist am 13.11.2026.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,05 % im Plus.


    Fabasoft

    +4,36 %
    +1,82 %
    -6,18 %
    +15,58 %
    -2,45 %
    -12,84 %
    -54,49 %
    +55,55 %
    +168,00 %
    ISIN:AT0000785407WKN:922985
    Fabasoft direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fabasoft beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten Fabasoft startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand nutzt die Ermächtigung der Hauptversammlung und plant den Erwerb eigener Aktien im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     