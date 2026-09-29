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    Marktgeflüster

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    Trumps Götterdämmerung, US-Demokraten: der KI-Irrtum der Wall Street!

    Und das wäre schlecht für die KI-Euphorie: zentrales Wahlkampf-Thema der US-Demokraten sind das Verhindern neuer Datencenter sowie - im Gegensatz zu Trump - strenge Regulierung von KI

    An der Wall Street wieder einmal KI-Aktien robust, während die meisten anderen Aktien fallen - aber macht das Sinn? Trump erlebt seine Götterdämmerung, die US-Demokraten haben gute Chancen, die US-Zwischenwahlen zu gewinnen. Und das wäre schlecht für die KI-Euphorie: zentrales Wahlkampf-Thema der US-Demokraten sind das Verhindern neuer Datencenter sowie - im Gegensatz zu Trump - strenge Regulierung von KI (und dazu noch höhere Unternehmenssteuern). Mit anderen Worten: die KI-Party wäre dann wohl vorbei, weil der politische Gegenwind durch due US-Demokraten zu groß würde. Damit wird das Risiko für die KI-Euphorie noch größer - jenseits so oder so kaum lösbaren Probleme in Strom für Datencenter und ein funktionierendes KI-Geschäftsmodell, das die gigantischen Investitionen wieder hereinholen könnte..

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Video "Trumps Götterdämmerung, US-Demokraten: der KI-Irrtum der Wall Street! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trumps Götterdämmerung, US-Demokraten: der KI-Irrtum der Wall Street! An der Wall Street wieder einmal KI-Aktien robust, während die meisten anderen Aktien fallen - aber macht das Sinn? Trump erlebt seine Götterdämmerung, die US-Demokraten haben gute Chancen, die US-Zwischenwahlen zu gewinnen
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