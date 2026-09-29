Marktgeflüster
Trumps Götterdämmerung, US-Demokraten: der KI-Irrtum der Wall Street!
Und das wäre schlecht für die KI-Euphorie: zentrales Wahlkampf-Thema der US-Demokraten sind das Verhindern neuer Datencenter sowie - im Gegensatz zu Trump - strenge Regulierung von KI
An der Wall Street wieder einmal KI-Aktien robust, während die meisten anderen Aktien fallen - aber macht das Sinn? Trump erlebt seine Götterdämmerung, die US-Demokraten haben gute Chancen, die US-Zwischenwahlen zu gewinnen. Und das wäre schlecht für die KI-Euphorie: zentrales Wahlkampf-Thema der US-Demokraten sind das Verhindern neuer Datencenter sowie - im Gegensatz zu Trump - strenge Regulierung von KI (und dazu noch höhere Unternehmenssteuern). Mit anderen Worten: die KI-Party wäre dann wohl vorbei, weil der politische Gegenwind durch due US-Demokraten zu groß würde. Damit wird das Risiko für die KI-Euphorie noch größer - jenseits so oder so kaum lösbaren Probleme in Strom für Datencenter und ein funktionierendes KI-Geschäftsmodell, das die gigantischen Investitionen wieder hereinholen könnte..
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