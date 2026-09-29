Börsen Update
Börsen Update USA - 29.09. - US 30 schwach -0,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.213,87 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Boeing +2,16 %, McDonald's +1,00 %, Amgen +0,81 %, Caterpillar +0,69 %, Nike (B) -1,13 %
Flop-Werte: Walmart -1,87 %, Apple -1,50 %, Johnson & Johnson -1,47 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.250,26 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +5,97 %, Arm Holdings +4,60 %, Applied Materials +4,25 %, Marvell Technology +4,10 %, Nebius Group Registered (A) +3,68 %
Flop-Werte: Thomson Reuters -3,56 %, Autodesk -3,22 %, Ferrovial -2,52 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,28 %, Rocket Lab Corporation -1,97 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:02) bei 7.653,01 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Carnival +13,03 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +7,31 %, Lumentum Holdings +5,97 %, Cboe Global Markets +5,56 %, Corning +4,84 %
Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -23,87 %, FactSet Research Systems -5,04 %, United Rentals -4,57 %, Lululemon Athletica -3,37 %, Autodesk -3,22 %
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