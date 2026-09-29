Thomson Reuters Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 29.09.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Thomson Reuters in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,15 % bestehen.

Die Thomson Reuters Aktie notiert aktuell bei 82,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,05 € entspricht. Die Talfahrt der Thomson Reuters Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,55€, mit einem Minus von -3,56 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um +2,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Thomson Reuters um -23,72 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,92 % 1 Monat -6,68 % 3 Monate +16,15 % 1 Jahr -36,24 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Stand: 29.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,33 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. Wolters Kluwer notiert im Plus, mit +0,39 %. S&P Global notiert im Minus, mit -1,06 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Thomson Reuters Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Thomson Reuters Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.