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    Thomson Reuters Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 29.09.2026

    Am 29.09.2026 ist die Thomson Reuters Aktie, bisher, um -3,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Thomson Reuters Aktie.

    Besonders beachtet! - Thomson Reuters Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 29.09.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Thomson Reuters Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2026

    Die Thomson Reuters Aktie notiert aktuell bei 82,55 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,05  entspricht. Die Talfahrt der Thomson Reuters Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,50 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,55, mit einem Minus von -3,56 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Thomson Reuters in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,15 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um +2,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Thomson Reuters um -23,72 % verloren.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

    Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,92 %
    1 Monat -6,68 %
    3 Monate +16,15 %
    1 Jahr -36,24 %
    Stand: 29.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Thomson Reuters Aktie

    Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,33 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. Wolters Kluwer notiert im Plus, mit +0,39 %. S&P Global notiert im Minus, mit -1,06 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Thomson Reuters Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Thomson Reuters Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Thomson Reuters

    -2,57 %
    +2,33 %
    -6,86 %
    +14,77 %
    -36,07 %
    -26,29 %
    -14,15 %
    +126,04 %
    +127,21 %
    ISIN:CA8849038812WKN:A426HV
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