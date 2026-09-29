ASML Holding Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,55 % - 29.09.2026

Anleger bei ASML Holding können sich heute freuen: Die Aktie legt um +3,55 % zu und notiert bei 1.615,20€. Schon gestern ging es für die ASML Holding Aktie um +2,36 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1.615,20€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ASML Holding in den letzten drei Monaten Verluste von -1,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +8,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,73 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +69,15 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der Eurozone 50 bewegt sich heute nur um +0,30 %. ASML Holding entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,72 % 1 Monat +10,73 % 3 Monate -1,40 % 1 Jahr +92,62 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 29.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 626,32 Mrd.EUR € wert.

Nach dem verhaltenen Wochenstart hat der EuroStoxx 50 am Dienstag wieder etwas zugelegt. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an seine positive Vorwoche an. Nach Ansicht von Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets bleiben die …

Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,86 %. Canon notiert im Plus, mit +1,44 %. Tepco notiert im Minus, mit -4,62 %.

ASML Holding Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der ASML Holding Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ASML Holding Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.