JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST
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Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 22,65EUR auf Tradegate (29. September 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
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