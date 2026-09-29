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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,14 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,05 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,83 %
    Platz 3
    Performance 1M: +18,23 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,83 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: -23,26 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: +19,93 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +4,00 %
    Platz 6
    Performance 1M: +14,22 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,00 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,56 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 8
    Performance 1M: +13,00 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,13 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ hohe KI-Compute-Nachfrage: Laut Management übersteigt die Kundenzahl die verfügbare GPU-Kapazität deutlich, was Preiserhöhungen und Wachstum stützt. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial; Befürworter verweisen auf technische Stärke und langfristige KI-Nachfrage. Dagegen stehen Warnungen vor einer KI-Blase und kritische Short-Analysen. Diskutiert werden außerdem Bewertung, Rechenzentrums-Ausbau und mögliche Bauverzögerungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 10
    Performance 1M: +10,42 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 11
    Performance 1M: -21,70 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,45 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 13
    Performance 1M: +25,71 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 14
    Performance 1M: +23,15 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 15
    Performance 1M: -4,55 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 16
    Performance 1M: -7,95 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 17
    Performance 1M: -7,29 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 18
    Performance 1M: +5,51 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der SpaceX-Aktie und die Frage, ob sie Wachstum und Inflation bereits einpreist. Diskutiert werden zudem SpaceX’ Bitcoin-Bestand als Reserve, ein bisher eher seitwärts laufender Kurs trotz erwarteter Aktienfreigaben und Verkäufe durch Führungskräfte. Starlink und neue Raumfahrtprojekte gelten als Wachstumstreiber, bergen aber auch Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Ferrovial
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 19
    Performance 1M: -3,50 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    Apple
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 20
    Performance 1M: +7,51 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 21
    Performance 1M: -3,49 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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