Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Applied Materials
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 2
Performance 1M: +13,05 %
Performance 1M: +13,05 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 3
Performance 1M: +18,23 %
Performance 1M: +18,23 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 4
Performance 1M: -23,26 %
Performance 1M: -23,26 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 5
Performance 1M: +19,93 %
Performance 1M: +19,93 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 6
Performance 1M: +14,22 %
Performance 1M: +14,22 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 7
Performance 1M: +10,56 %
Performance 1M: +10,56 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 8
Performance 1M: +13,00 %
Performance 1M: +13,00 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 9
Performance 1M: +13,13 %
Performance 1M: +13,13 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ hohe KI-Compute-Nachfrage: Laut Management übersteigt die Kundenzahl die verfügbare GPU-Kapazität deutlich, was Preiserhöhungen und Wachstum stützt. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial; Befürworter verweisen auf technische Stärke und langfristige KI-Nachfrage. Dagegen stehen Warnungen vor einer KI-Blase und kritische Short-Analysen. Diskutiert werden außerdem Bewertung, Rechenzentrums-Ausbau und mögliche Bauverzögerungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 10
Performance 1M: +10,42 %
Performance 1M: +10,42 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 11
Performance 1M: -21,70 %
Performance 1M: -21,70 %
Shopify
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 12
Performance 1M: -4,45 %
Performance 1M: -4,45 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 13
Performance 1M: +25,71 %
Performance 1M: +25,71 %
Astera Labs
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 14
Performance 1M: +23,15 %
Performance 1M: +23,15 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 15
Performance 1M: -4,55 %
Performance 1M: -4,55 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 16
Performance 1M: -7,95 %
Performance 1M: -7,95 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 17
Performance 1M: -7,29 %
Performance 1M: -7,29 %
SpaceX
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 18
Performance 1M: +5,51 %
Performance 1M: +5,51 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der SpaceX-Aktie und die Frage, ob sie Wachstum und Inflation bereits einpreist. Diskutiert werden zudem SpaceX’ Bitcoin-Bestand als Reserve, ein bisher eher seitwärts laufender Kurs trotz erwarteter Aktienfreigaben und Verkäufe durch Führungskräfte. Starlink und neue Raumfahrtprojekte gelten als Wachstumstreiber, bergen aber auch Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.
Ferrovial
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 19
Performance 1M: -3,50 %
Performance 1M: -3,50 %
Apple
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 20
Performance 1M: +7,51 %
Performance 1M: +7,51 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 21
Performance 1M: -3,49 %
Performance 1M: -3,49 %
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