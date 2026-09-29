🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFICO (Fair Isaac Corporation) AktievorwärtsNachrichten zu FICO (Fair Isaac Corporation)

    Top & Flop

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SLB Ltd!
    Long
    46,66€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,93€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -24,96 %.

    Carnival
    Tagesperformance: +13,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,82 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: +7,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,61 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,87 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +6,15 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,29 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,15 %.

    Corning
    Tagesperformance: +5,33 %
    Platz 5
    Performance 1M: +3,90 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,33 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +5,30 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,05 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,30 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +4,95 %
    Platz 7
    Performance 1M: -17,02 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,95 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +4,73 %
    Platz 8
    Performance 1M: -10,73 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,73 %.

    American International Group
    Tagesperformance: +4,54 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,82 %
    Chart American International Group
    ISIN: US0268747849
    WKN: A0X88Z
    Die American International Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,54 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +4,43 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,26 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,43 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: +4,42 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,77 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,42 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,18 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 13
    Performance 1M: +14,22 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +4,01 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,19 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,01 %.

    SLB
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 15
    Performance 1M: -12,09 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 16
    Performance 1M: -15,31 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 17
    Performance 1M: -17,00 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +3,68 %
    Platz 18
    Performance 1M: +55,19 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,68 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Moderna-Rallye bis nahe 196 Dollar, getragen von positiven Phase-3-Daten zum Melanomimpfstoff und Erwartungen an die ausführliche Vorstellung im Oktober. Anleger diskutieren weitere Krebsindikationen, mögliche Investitionen aus den VAE und den Start des Grippeimpfstoffs. Zugleich stehen Gewinnmitnahmen, Rücksetzer und eine mögliche Short-Squeeze-Dynamik im Raum; Analystenkursziele liegen deutlich unter dem aktuellen Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 19
    Performance 1M: +10,42 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Edison
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 20
    Performance 1M: -25,52 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 21
    Performance 1M: -3,81 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 22
    Performance 1M: -18,25 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Nucor
    Tagesperformance: -2,95 %
    Platz 23
    Performance 1M: -4,02 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,95 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 24
    Performance 1M: +12,92 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 25
    Performance 1M: -10,76 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 26
    Performance 1M: -21,70 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 27
    Performance 1M: -32,95 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    News Registered (B)
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 28
    Performance 1M: -5,98 %
    Chart News Registered (B)
    ISIN: US65249B2088
    WKN: A1W048
    Die News Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    Halliburton
    Tagesperformance: -2,77 %
    Platz 29
    Performance 1M: -11,26 %
    Chart Halliburton
    ISIN: US4062161017
    WKN: 853986
    Die Halliburton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,77 %.

    Quest Diagnostics
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 30
    Performance 1M: +0,31 %
    Chart Quest Diagnostics
    ISIN: US74834L1008
    WKN: 904533
    Die Quest Diagnostics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 31
    Performance 1M: -15,04 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Martin Marietta Materials
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 32
    Performance 1M: -9,18 %
    Chart Martin Marietta Materials
    ISIN: US5732841060
    WKN: 889585
    Die Martin Marietta Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    International Paper
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 33
    Performance 1M: -11,80 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Wynn Resorts
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 34
    Performance 1M: -14,27 %
    Chart Wynn Resorts
    ISIN: US9831341071
    WKN: 663244
    Die Wynn Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 35
    Performance 1M: +25,71 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 36
    Performance 1M: -15,45 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    TJX Companies
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 37
    Performance 1M: +1,28 %
    Chart TJX Companies
    ISIN: US8725401090
    WKN: 854854
    Die TJX Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    News Registered (A)
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 38
    Performance 1M: -4,49 %
    Chart News Registered (A)
    ISIN: US65249B1098
    WKN: A1W03Z
    Die News Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Equifax
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 39
    Performance 1M: -28,59 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    EQT
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 40
    Performance 1M: -6,69 %
    Chart EQT
    ISIN: US26884L1098
    WKN: A0RFZL
    Die EQT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    zurückvorwärts
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     