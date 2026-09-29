Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 29.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Carnival
Tagesperformance: +13,82 %
Tagesperformance: +13,82 %
Platz 2
Performance 1M: +3,82 %
Performance 1M: +3,82 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +7,87 %
Tagesperformance: +7,87 %
Platz 3
Performance 1M: -11,61 %
Performance 1M: -11,61 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 4
Performance 1M: +4,29 %
Performance 1M: +4,29 %
Corning
Tagesperformance: +5,33 %
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 5
Performance 1M: +3,90 %
Performance 1M: +3,90 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 6
Performance 1M: +13,05 %
Performance 1M: +13,05 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 7
Performance 1M: -17,02 %
Performance 1M: -17,02 %
Oracle
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 8
Performance 1M: -10,73 %
Performance 1M: -10,73 %
American International Group
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 9
Performance 1M: -3,82 %
Performance 1M: -3,82 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 10
Performance 1M: -23,26 %
Performance 1M: -23,26 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 11
Performance 1M: -12,77 %
Performance 1M: -12,77 %
United Rentals
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 12
Performance 1M: +3,18 %
Performance 1M: +3,18 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 13
Performance 1M: +14,22 %
Performance 1M: +14,22 %
Coherent
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 14
Performance 1M: +2,19 %
Performance 1M: +2,19 %
SLB
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 15
Performance 1M: -12,09 %
Performance 1M: -12,09 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 16
Performance 1M: -15,31 %
Performance 1M: -15,31 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 17
Performance 1M: -17,00 %
Performance 1M: -17,00 %
Moderna
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 18
Performance 1M: +55,19 %
Performance 1M: +55,19 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Moderna-Rallye bis nahe 196 Dollar, getragen von positiven Phase-3-Daten zum Melanomimpfstoff und Erwartungen an die ausführliche Vorstellung im Oktober. Anleger diskutieren weitere Krebsindikationen, mögliche Investitionen aus den VAE und den Start des Grippeimpfstoffs. Zugleich stehen Gewinnmitnahmen, Rücksetzer und eine mögliche Short-Squeeze-Dynamik im Raum; Analystenkursziele liegen deutlich unter dem aktuellen Kurs.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 19
Performance 1M: +10,42 %
Performance 1M: +10,42 %
Edison
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 20
Performance 1M: -25,52 %
Performance 1M: -25,52 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 21
Performance 1M: -3,81 %
Performance 1M: -3,81 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 22
Performance 1M: -18,25 %
Performance 1M: -18,25 %
Nucor
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 23
Performance 1M: -4,02 %
Performance 1M: -4,02 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 24
Performance 1M: +12,92 %
Performance 1M: +12,92 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 25
Performance 1M: -10,76 %
Performance 1M: -10,76 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 26
Performance 1M: -21,70 %
Performance 1M: -21,70 %
Gen Digital
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 27
Performance 1M: -32,95 %
Performance 1M: -32,95 %
News Registered (B)
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 28
Performance 1M: -5,98 %
Performance 1M: -5,98 %
Halliburton
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 29
Performance 1M: -11,26 %
Performance 1M: -11,26 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 30
Performance 1M: +0,31 %
Performance 1M: +0,31 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 31
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 32
Performance 1M: -9,18 %
Performance 1M: -9,18 %
International Paper
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 33
Performance 1M: -11,80 %
Performance 1M: -11,80 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 34
Performance 1M: -14,27 %
Performance 1M: -14,27 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 35
Performance 1M: +25,71 %
Performance 1M: +25,71 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 36
Performance 1M: -15,45 %
Performance 1M: -15,45 %
TJX Companies
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 37
Performance 1M: +1,28 %
Performance 1M: +1,28 %
News Registered (A)
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 38
Performance 1M: -4,49 %
Performance 1M: -4,49 %
Equifax
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 39
Performance 1M: -28,59 %
Performance 1M: -28,59 %
EQT
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 40
Performance 1M: -6,69 %
Performance 1M: -6,69 %
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