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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 24 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Pumas Kursziel von 26 auf 24 Euro
    • Die Einstufung bleibt vor den Quartalszahlen auf Neutral
    • Pumas Nettoumsatz dürfte um sieben Prozent sinken
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 24 Euro - 'Neutral'
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:35 / BST

    PUMA

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 22,67 auf Tradegate (29. September 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+76,44 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 24 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00, was eine Steigerung von +6,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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