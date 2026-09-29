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    Besonders beachtet!

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    Rocket Lab Corporation - Aktie mit schwachem Handelstag - 29.09.2026

    Kursbewegung von -3,08 % bei Rocket Lab Corporation am 29.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Rocket Lab Corporation - Aktie mit schwachem Handelstag - 29.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Rocket Lab Corporation Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.09.2026

    Die Rocket Lab Corporation Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,08 % auf 61,45. Damit verliert die Aktie -1,95  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 61,45, mit einem Minus von -3,08 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rocket Lab Corporation insgesamt ein Minus von -17,00 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +2,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,70 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +0,14 % im Plus-Minus-Bereich. Rocket Lab Corporation entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,61 %
    1 Monat +13,00 %
    3 Monate -17,00 %
    1 Jahr +58,69 %
    Stand: 29.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,81 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.09.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 29.09. - US 30 schwach -0,55 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rocket Lab Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rocket Lab Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rocket Lab Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Rocket Lab Corporation

    -3,00 %
    +2,61 %
    +13,00 %
    -17,00 %
    +58,69 %
    +127,78 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG
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