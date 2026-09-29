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    Meridian Holdings Updates Investors: Brazil Exposure Expected Immaterial

    Brazil’s latest crackdown on online betting has abruptly reshaped the landscape, leaving Meridianbet to navigate new rules, limited risk and legal uncertainty.

    Meridian Holdings Updates Investors: Brazil Exposure Expected Immaterial
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Brazil’s provisional measure, signed on September 25, 2026, prohibits online betting and casino operations, intermediation and advertising, and requires bettors’ funds to be returned.
    • The measure took effect upon publication and must be approved by Congress within 120 days to remain in force; otherwise, it expires.
    • Brazil accounts for an immaterial share of Meridian Holdings’ group revenue.
    • Meridianbet operates in Brazil through an authorised subsidiary, with its licence currently valid until December 31, 2029.
    • Meridian says it has complied with the measure and other applicable Brazilian regulations.
    • The company says its exposure is limited because it entered Brazil conservatively and avoided large-scale pre-licensing marketing; it is reviewing the measure with Brazilian and U.S. legal advisers.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Meridian Holdings is on 29.10.2026.

    The price of Meridian Holdings at the time of the news was 10,630EUR and was down -1,44 % compared with the previous day.
    35 minutes after the article was published, the price was 10,585EUR this corresponds to a minus of -0,42 % since publication.


    Meridian Holdings

    -2,12 %
    -14,88 %
    -14,38 %
    -7,00 %
    +62,60 %
    ISIN:US3810984092WKN:A42353
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    Meridian Holdings Updates Investors: Brazil Exposure Expected Immaterial Brazil’s latest crackdown on online betting has abruptly reshaped the landscape, leaving Meridianbet to navigate new rules, limited risk and legal uncertainty.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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