Meridian Holdings Updates Investors: Brazil Exposure Expected Immaterial
Brazil’s latest crackdown on online betting has abruptly reshaped the landscape, leaving Meridianbet to navigate new rules, limited risk and legal uncertainty.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Brazil’s provisional measure, signed on September 25, 2026, prohibits online betting and casino operations, intermediation and advertising, and requires bettors’ funds to be returned.
- The measure took effect upon publication and must be approved by Congress within 120 days to remain in force; otherwise, it expires.
- Brazil accounts for an immaterial share of Meridian Holdings’ group revenue.
- Meridianbet operates in Brazil through an authorised subsidiary, with its licence currently valid until December 31, 2029.
- Meridian says it has complied with the measure and other applicable Brazilian regulations.
- The company says its exposure is limited because it entered Brazil conservatively and avoided large-scale pre-licensing marketing; it is reviewing the measure with Brazilian and U.S. legal advisers.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Meridian Holdings is on 29.10.2026.
The price of Meridian Holdings at the time of the news was 10,630EUR and was down -1,44 % compared with the previous
day.
35 minutes after the article was published, the price was 10,585EUR this corresponds to a minus of -0,42 % since publication.
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