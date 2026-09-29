2G Energy mit >400 Mio. € Aufträgen! SMAG mit Halbjahreszahlen nach IPO.

Was war heute an der Börse los?

Heute steht 2G Energy im Mittelpunkt: Neben den Halbjahreszahlen geht es um den Auftragseingang im dritten Quartal und die neuen Umsatzziele. Wie ordne ich die Entwicklung ein und was bedeutet sie für die weiteren Wachstumsperspektiven?

Außerdem werfe ich einen Blick auf die Halbjahreszahlen von SMAG. Nach dem gestern besprochenen Auftrag geht es heute um die Geschäftsentwicklung und meine Einschätzung der Zahlen.

Zum Abschluss geht es um den Abgang im Vorstand von Evotec und die Fragen, die sich daraus für das Unternehmen ergeben.

Meine Einschätzungen zu diesen drei Themen gibt es im heutigen Video. ?

Zum Video

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München