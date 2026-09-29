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    Ultima Markets wurde auf der Forex Expo Dubai als „Prime Player in Forex Industry 2026" ausgezeichnet

    Ultima Markets wurde auf der Forex Expo Dubai als „Prime Player in Forex Industry 2026 ausgezeichnet
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    EBENE CYBERCITY, Mauritius, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai 2026 beendet, die am 22. und 23. September im Dubai World Trade Centre stattfand. Vom Stand 127 aus tauschte sich das Team mit institutionellen Partnern und Privatanlegern aus und präsentierte wettbewerbsfähige Handelsbedingungen sowie Technologie auf institutionellem Niveau.

    Ultima Markets made a strong impression at Forex Expo Dubai 2026, held on 22 and 23 September at the Dubai World Trade Centre.

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    Im Rahmen der offiziellen Zeremonie wurde Ultima Markets als „Prime Player in Forex Industry 2026" ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die zuverlässige Marktausführung des Brokers und sein kontinuierliches Engagement für technologische Innovationen.

    In einem offiziellen Interview mit Führungskräften, das von den Messeveranstaltern geführt wurde, ging Waleed Yaseen, Country Manager für Jordanien, auf die sich wandelnden Interessen und Erwartungen der Trader ein. Yaseen stellte die Handelsplattformen und flexiblen Kontolösungen des Unternehmens vor und erläuterte dabei die Fünfjahres-Wachstumsprognose von Ultima Markets sowie die Rolle der Messe bei der Vernetzung der globalen Trading-Community.

    Am Stand konnten Besucher Live-Demonstrationen der Handelsplattformen erleben und an der „Hit-10.00"-Challenge teilnehmen, bei der es darum ging, einen digitalen Timer genau bei zehn Sekunden anzuhalten. Der globale Marktanalyst Georg Schmidt war vor Ort, um das Team mit Echtzeit-Marktkommentaren zu unterstützen.

    „Die Forex Expo Dubai bringt einige der engagiertesten Trader der Region zusammen", sagte Schmidt. „Der Austausch darüber, wohin sich die Märkte entwickeln, und die Möglichkeit, direkt zu erfahren, was die Menschen beschäftigt, waren das Highlight der Veranstaltung."

    Ultima Markets schloss die Veranstaltung mit der Aussicht ab, sein internationales Partnernetzwerk zu stärken und Händler weltweit zu unterstützen.

    Informationen zu Ultima Markets

    Ultima Markets ist weltweit über Unternehmen tätig, die von der Financial Conduct Authority (FCA), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) und der Financial Services Commission (FSC) reguliert werden. Als offizieller Regionalpartner des FC Internazionale Milano verbindet UM Fußballbegeisterung mit Handelswissen. Der Broker bedient über 170 Länder mit mehr als 1.000 Finanzinstrumenten, wurde mit über 50 Auszeichnungen geehrt und ist stolzer Unterstützer des UN Global Compact, wobei er sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung für verantwortungsbewusstes Wachstum orientiert.

    Risikohinweis

    Hebelprodukte sind komplex und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, Ihr Kapital schnell zu verlieren. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise dieser Produkte verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Verlustrisiko einzugehen.

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