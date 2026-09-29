Zoomlion unterzeichnet eine Kreditversicherung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar sowie eine erste Factoring-Vereinbarung ohne Rückgriff in Höhe von 50 Millionen US-Dollar

Die Vereinbarung, die über einen Zeitraum von sechs Monaten gemeinsam mit internationalen Versicherern und Finanzinstituten entwickelt wurde, kombiniert die Kreditversicherung für Portfolios mit Non-Recourse-Factoring . In der Praxis können die durch die Versicherungspolice abgedeckten Ratenforderungen aus dem Ausland auf Non-Recourse-Basis an eine ausländische Bank verkauft werden. Dadurch erhält Zoomlion eine strukturierte Möglichkeit, Forderungen aus dem Ausland zu verwalten und zu finanzieren, anstatt diese einzeln pro Transaktion abzuwickeln. Das Rahmenkonzept zielt darauf ab, diese Forderungen in skalierbare, standardisierte und reproduzierbare Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating umzuwandeln .

SHANGHAI, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") unterzeichnete am 11. September im Rahmen des Zoomlion 2026 Global Financial Partners Summit und der Unterzeichnungszeremonie in Shanghai eine Portfolio-Kreditversicherung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar sowie eine erste Factoring-Vereinbarung ohne Rückgriffsmöglichkeit über 50 Millionen US-Dollar . Damit schuf das Unternehmen ein mehrstufiges Versicherungs- und Finanzierungsrahmenwerk für Ratenforderungen im Ausland , um dem Wachstum seines internationalen Geschäfts Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Unterzeichnungszeremonie wurde die Versicherungspolice über 300 Millionen US-Dollar mit einem international tätigen Versicherer mit AA-Rating und führenden Institutionen unterzeichnet, während die erste Factoring-Vereinbarung ohne Rückgriff in Höhe von 50 Millionen US-Dollar mit einer ausländischen Bank unterzeichnet wurde.

Die Vereinbarungen fallen in eine Zeit, in der Zoomlion seine internationale Expansion weiter vorantreibt. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 stieg der Auslandsumsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,45 % auf 15,54 Mrd. RMB (rund 2,31 Mrd. US-Dollar) und machte damit 57,25 % des Gesamtumsatzes aus.

Du Yigang, CFO von Zoomlion, gab einen Überblick über die Zusammenarbeit des Unternehmens mit globalen Finanzpartnern und erläuterte die Fortschritte sowie die Zukunftspläne im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen im Ausland.

„Zoomlion wird auch weiterhin die Werte Integrität, Engagement, Inklusion und Verantwortung hochhalten und das gegenseitige Vertrauen zu unseren Finanzpartnern weiter vertiefen", sagte Du.

Mehr als 40 Finanz- und Versicherungspartner aus Singapur, Indonesien, Thailand, Frankreich, Kasachstan, der Sonderverwaltungszone Hongkong und anderen Märkten nahmen an dem Gipfel teil. Die Diskussionen befassten sich mit den globalen makroökonomischen Aussichten, Finanz- und Versicherungsstrategien im Ausland, regionalen Marktchancen, Wechselkurs- und Zinsentwicklungen sowie Innovationen im Versicherungswesen. Das Economist Corporate Network (ECN) leitete eine Vormittagssitzung zu makroökonomischen und geopolitischen Trends, während Vertreter von Radana und der Alfa-Bank ihre Sichtweisen zu Markt- und Finanzierungsentwicklungen darlegten.

Xu Xiaoming, General Manager der Abteilungen für Finanzgeschäftsmanagement und Kreditversicherung bei Zoomlion, erörterte die künftige Zusammenarbeit, während der stellvertretende General Manager Yan Xin die Strategie des Unternehmens hinsichtlich der Finanzierung durch Drittparteien im Ausland sowie die Versicherungsstrategien und Kooperationsmodelle vorstellte.

Mit Blick auf die Zukunft plant Zoomlion, die Zusammenarbeit mit globalen Finanz- und Versicherungspartnern zu vertiefen und skalierbare sowie reproduzierbare Finanz- und Versicherungslösungen weiterzuentwickeln, um sein internationales Wachstum zu unterstützen.

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