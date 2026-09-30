ASICS MACHT AUF WELTWEITEN BEWEGUNGSMANGEL AUFMERKSAM - NEUE STUDIE ZEIGT, DASS BEWEGUNG AUS UNSEREM ALLTAG VERSCHWINDET

Eine aktuelle globale Forschung zeigt: Menschen verbringen nach eigenen Angaben 86 % ihrer Wachzeit ohne Bewegung¹ – denn moderne Bequemlichkeit lässt Bewegung zunehmend aus unserem Alltag verschwinden.

86 % ihrer Wachzeit verbringen Menschen nach eigenen Angaben ohne Bewegung.

53 % der befragten Erwachsenen erreichen bereits heute nicht das empfohlene Maß an Bewegung.

Bis 2035 könnte dieser Anteil auf 56 % steigen – das entspricht 2,3 Milliarden Erwachsenen² in den untersuchten Ländern.

64 % der Befragten sagen, dass die Bequemlichkeit des modernen Lebens es einfach macht, einen ganzen Tag nahezu ohne Bewegung zu verbringen.

Lisa-Sophie Scheurell, Moderatorin des Podcast "Wissen Weekly" leiht dem von der Natur inspirierten Kurzfilm „Human Nature" seine Stimme und zeigt, wie die heutigen Lebensumstände unser Bewegungsverhalten verändern.

Schon 15 Minuten Bewegung können einen positiven Effekt auf unsere mentale Verfassung haben und dazu beitragen, dass wir uns besser fühlen.

BERLIN, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des World Mental Health Day macht ASICS auf einen weltweiten Rückgang von Bewegung aufmerksam. Neue globale Forschung zeigt: Menschen verbringen nach eigenen Angaben 86 % ihrer Wachzeit ohne Bewegung¹. Gleichzeitig sorgt die zunehmende Bequemlichkeit des modernen Lebens dafür, dass Bewegung immer weniger Teil unseres Alltags ist.

Als Reaktion darauf startet ASICS das „Movement Conservation Project"³, eine Initiative zum Erhalt der Bewegung, um Menschen dabei zu helfen, aktiv zu bleiben. Das Projekt führt den weltweit ersten „Movement Conservation Status"⁴ ein, welcher zur Beschreibung und Einordnung des menschlichen Aktivitätsstatus verwendet wird. Dieser wurde gemeinsam mit Expert*innen entwickelt und stützt sich auf eine Studie mit 34.000 Teilnehmer*innen aus 31 Ländern. Klassifiziert werden das Bewegungsniveau anhand international anerkannter Richtlinien für körperliche Aktivität in den Kategorien „Aktiv", „Gefährdet" oder „In ernster Gefahr".

Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der Menschen (53 %) ein Bewegungsniveau aufweisen, das als „Gefährdet" oder „in ernster Gefahr" eingestuft wird. Ca. 23% der Befragten gibt an weniger als 30 Minuten pro Woche Sport zu treiben und liegt damit mit dem Bewegungsniveau innerhalb der Klassifikation „In ernster Gefahr".