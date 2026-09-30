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    Fair Finance Asia fordert eine stärkere, gerechte Steuerung und eine gerechte Aufteilung der Gewinne im Handel mit und der Finanzierung von kritischen Mineralien in der ASEAN-Region

    PHNOM PENH, Kambodscha, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Laut einem neuen Bericht des Netzwerks „Fair Finance Asia" (FFA) und seines Forschungspartners Profundo werden die Mitgliedstaaten der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) häufig aus den Wertschöpfungsketten ausgeschlossen, die auf ihren kritischen Mineralien basieren.

    Fair Finance Asia and Profundo (2026, July), Extraction to Equity: Pathways to Responsible Finance and Trade in Asia's Critical Minerals Value Chains.

    Als einer der ersten Berichte, der sich mit den Handelsabkommen der Region im Bereich kritischer Mineralien sowie den dahinterstehenden Finanzströmen befasst, stellt der FFA-Berichtsowie der BerichtExtraction to Equity die Frage, ob die Abkommen mit Kambodscha, Indonesien, den Philippinen und Thailand die Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) fördern.

    Auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen bis Dezember 2025 kam der Bericht zu dem Ergebnis, dass Klauseln über den lokalen Nutzen, Nachhaltigkeitsstandards und eine gerechte Wertverteilung in Vereinbarungen und Absichtserklärungen , (MoUs) durchweg fehlen, was dazu führt, dass die Herkunftsländer Rohmineralien exportieren, während die Verarbeitung anderswo erfolgt. In dem Bericht wird zudem hinterfragt, inwieweit diese Nachfrage möglicherweise eher durch den Verteidigungssektor als durch erneuerbare Energien getrieben wird und wessen Bedürfnisse dabei Vorrang haben.

    Der Bericht fordert die ASEAN-Mitgliedstaaten und die Finanzaufsichtsbehörden auf, Anreize für Alternativen zum Rohstoffabbau zu schaffen und die UN-Grundsätze zur Förderung von Gerechtigkeit und Fairness im Umgang mit kritischen Mineralien für die Energiewende zu unterstützen.

    Bernadette Victorio, Programmleiterin bei Fair Finance Asia: „FFA gehört aus einem bestimmten Grund zu den ersten, die sich auf dieses Analysegebiet begeben haben: Die Gemeinschaften, die mit Rohstoffabbau leben, sind die letztendlichen Nutznießer unserer Lobbyarbeit, aber sie können keine Bedingungen einfordern, die nicht zuvor festgelegt wurden."

    Juliette Laplane, leitende Wissenschaftlerin bei Profundo: „Abkommen über kritische Mineralien müssen über den Marktzugang hinausgehen. Sie benötigen durchsetzbare Schutzmaßnahmen, darunter lokale Wertschöpfung, faire Preisgestaltung und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft."

    Sophoan Phean, Landesdirektor von Oxfam in Kambodscha: „. Kambodscha befindet sich noch in einem frühen Stadium der Erschließung kritischer Mineralien und muss die Rechte der Gemeinden, den Umweltschutz sowie Transparenz und Rechenschaftspflicht bei den Einnahmen in den Mittelpunkt stellen, bevor der großflächige Abbau ausgeweitet wird."

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    PR Newswire (dt.)
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    Fair Finance Asia fordert eine stärkere, gerechte Steuerung und eine gerechte Aufteilung der Gewinne im Handel mit und der Finanzierung von kritischen Mineralien in der ASEAN-Region PHNOM PENH, Kambodscha, 30. September 2026 /PRNewswire/ - Laut einem neuen Bericht des Netzwerks „Fair Finance Asia" (FFA) und seines Forschungspartners Profundo werden die Mitgliedstaaten der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) häufig aus …
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