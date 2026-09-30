ARTEMIS II-BESATZUNG ERHÄLT DIE STEPHEN HAWKING MEDAL

Am 17. Oktober wird die Artemis II-Crew auf der STARMUS VIII auf Teneriffa die Stephen Hawking Medal für Wissenschaftskommunikation erhalten. Damit wird ihre außergewöhnliche Arbeit gewürdigt, mit der sie durch Interviews, soziale Medien, Bildungsarbeit und den direkten Austausch mit der Öffentlichkeit Millionen von Menschen weltweit inspiriert haben.

Die Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen wurden dafür geehrt, dass sie durch ihre herausragende Vermittlung der Wissenschaft, der Technik und des menschlichen Abenteuers im Rahmen von Artemis II Millionen von Menschen inspiriert haben.

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KANARISCHE INSELN, Spanien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- STARMUS gibt heute bekannt, dass die vier Mitglieder der „Artemis II"-Besatzung – Kommandant Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Missionsspezialistin Christina Koch und Missionsspezialist Jeremy Hansen – für die Verleihung der Stephen Hawking Medal for Science Communication ausgewählt wurden.

Vor, während und nach Artemis II, wurden die vier Astronauten zu überzeugenden Botschaftern für Wissenschaft und Weltraumforschung. Durch Interviews, soziale Medien, Live-Übertragungen, Bildungsinitiativen und öffentliche Auftritte haben sie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die Wissenschaft und Technik hinter einer außerordentlich komplexen Mission nähergebracht.

Ihre Kommunikation ging weit über die Erläuterung der technischen Meilensteine von Artemis II hinaus. Sie berichteten von den menschlichen Erfahrungen mit Wissenschaft und Forschung – von den Vorbereitungen, Herausforderungen, Risiken, der Teamarbeit, der internationalen Zusammenarbeit und dem Entdeckergeist hinter einer Mission, die ein neues Kapitel in der Erforschung des Mondes durch die Menschheit aufgeschlagen hat.

Auf diese Weise verhalfen sie dem Publikum nicht nur zu einem besseren Verständnis davon, was Artemis II bezweckte, sondern auch, warum dies von Bedeutung war.

Vor allem aber haben sie die Menschen – insbesondere die jüngeren Generationen – dazu inspiriert, sich mit Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, Technik und Weltraumforschung auseinanderzusetzen, und damit gezeigt, welche außergewöhnliche Kraft die Kommunikation besitzt, um eine wissenschaftliche Mission zu einem gemeinsamen menschlichen Erlebnis zu machen.

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