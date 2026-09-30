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    Almonty im Fokus und Wachstumschancen bei PVA TePla und Redcare Pharmacy. Drei aussichtsreiche Aktien im Check

    Almonty kann in Südkorea endlich Wolfram verkaufen, Analysten trauen der Aktie noch hohes Kurspotenzial zu. PVA TePla peilt bis 2028 eine Verdopplung des Umsatzes an. Redcare Pharmacy hat erneut die Prognose erhöht. Drei Aktien im Check, deren …

    Almonty im Fokus und Wachstumschancen bei PVA TePla und Redcare Pharmacy. Drei aussichtsreiche Aktien im Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Almonty kann in Südkorea endlich Wolfram verkaufen, Analysten trauen der Aktie noch hohes Kurspotenzial zu. PVA TePla peilt bis 2028 eine Verdopplung des Umsatzes an. Redcare Pharmacy hat erneut die Prognose erhöht. Drei Aktien im Check, deren Wachstumsaussichten einen genaueren Blick verdienen.

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