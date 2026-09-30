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    Milliarden-Poker, Margen und Cash-Maschine: Warum Siemens Energy, Evonik und RE Royalties gerade jetzt die echten Gewinner sein könnten!

    Wir erleben aktuell gerade im Fall Evonik ein Milliarden-Angebot, das von dem zu Übernehmenden Unternehmen abgebügelt wird und somit einige Investoren relativ ratlos zurücklassen. Oder kommt da jetzt noch ein Aufschlag hinzu? Wir erleben eine …

    Milliarden-Poker, Margen und Cash-Maschine: Warum Siemens Energy, Evonik und RE Royalties gerade jetzt die echten Gewinner sein könnten!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Wir erleben aktuell gerade im Fall Evonik ein Milliarden-Angebot, das von dem zu Übernehmenden Unternehmen abgebügelt wird und somit einige Investoren relativ ratlos zurücklassen. Oder kommt da jetzt noch ein Aufschlag hinzu? Wir erleben eine Industriefirma, die sich mit voller Wucht aus der Krise kämpft, sich vervielfacht im Kurs, aber jetzt wieder auf dem absteigenden Ast ist. Kann sich das Blatt erneut wenden? Und wir finden im Hintergrund relativ versteckt den leisen Nischen-Profiteur, der mit hohen Dividendenrenditen lockt. Genau dieses Gemisch von 3 Unternehmen erwartet Sie jetzt in unserem Artikel. Wir schauen uns das Comeback von Siemens Energy nach den dunklen Krisenjahren an und analysieren die Aussichten. Wir blicken hinter die Kulissen der abgelehnten Übernahme bei Evonik durch BASF. Und wir durchleuchten RE Royalties, das in der Vergangenheit hohe Dividenden ausgeschüttet hat und vor wichtigen Chartmarken steht. Lesen Sie weiter, denn eine dieser Aktien oder gar alle könnten der entscheidende Turbo für Ihr Portfolio sein!

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