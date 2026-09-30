„Bulat Utemuratov Foundation" und GAAC gründen regionales Autismus-Zentrum für Zentralasien und den Südkaukasus

Das Hauptziel des Zentrums wird darin bestehen, internationale Praktiken an die spezifischen Gegebenheiten der Länder in der Region anzupassen und umzusetzen. Es wird Fachleute, relevante Organisationen und Regierungsvertreter zusammenbringen, um den Austausch von Fachwissen zu erleichtern und einen breiteren Zugang zu evidenzbasierten Ansätzen, Forschungsergebnissen und Daten zu fördern.

NEW YORK, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation wird regionaler Partner der Global Autism Advocacy Coalition (GAAC) und wird eine Drehscheibe für die Länder Zentralasiens und des Südkaukasus einrichten. Die neue Plattform wird das Fachwissen internationaler und regionaler Organisationen bündeln, um eine systemische Unterstützung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zu entwickeln.

Die GAAC wurde im Jahr 2025 am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York unter Beteiligung der Qatar Foundation, von Autism Speaks, der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF gegründet. Die Bulat Utemuratov Foundation war Gründungsmitglied der Koalition. Die Einrichtung des regionalen Zentrums markiert die nächste Etappe der Zusammenarbeit der Stiftung mit der GAAC und wird die weitere Förderung der Initiativen der Koalition ermöglichen.

Das regionale GAAC-Modell für Zentralasien und den Südkaukasus wurde von Almaz Sharman, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Foundation, im September 2026 in New York während der UN-Generalversammlung vorgestellt.

„Für die nachhaltige Entwicklung von Unterstützungssystemen für Menschen mit Autismus reicht es nicht aus, über bewährte Lösungen zu verfügen – ; ebenso wichtig ist es, die Voraussetzungen für deren Anpassung und Umsetzung unter Berücksichtigung der nationalen und regionalen Gegebenheiten zu schaffen", sagte Almaz Sharman.

Die Grundlage für diese Arbeit bildet die langjährige Erfahrung der Bulat Utemuratov Foundation bei der Umsetzung des Programms „Autism. One World for All", in dessen Rahmen 13 „Asyl Miras"-Autismuszentren in 12 Städten Kasachstans betrieben werden und mehr als 17.500 Kinder mit ASD unterstützt werden. Das Programm umfasst die Entwicklung von Diagnosemethoden und Frühinterventionen, die Ausbildung von Fachkräften sowie die Einführung neuer Betreuungsmodelle.

„In den letzten Jahren hat Kasachstan umfangreiche praktische Erfahrungen bei der Unterstützung von Kindern mit Autismus und ihren Familien gesammelt, was zum großen Teil den Fachkräften in den „Asyl Miras"-Autismuszentren zu verdanken ist. Es ist uns wichtig, dass das in Kasachstan gewonnene Wissen in den internationalen Dialog einfließt", sagte Ainur Karbozova, Geschäftsführerin der Bulat Utemuratov Foundation.

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